Demokratët në SHBA-së nisin hetime ndaj FIFA-s për korrupsion të dyshuar dhe lidhje me Trumpin
Një demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve tha të hënën se ai ka hapur një hetim ndaj FIFA-s, duke pretenduar për korrupsion të mundshëm, transmeton Anadolu.
Në një letër dërguar të dielën vonë presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, deputeti Jamie Raskin, anëtari i rangut në Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve tha se hetimi do të shqyrtojë një “fushatë të qëndrueshme” nga FIFA për të marrë trajtim të favorshëm nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë shkarkimin e rasteve të profilit të lartë të korrupsionit në SHBA që përfshijnë organin global të futbollit.
“Quid pro quo-ja (shërbim i ndërsjellë) më e fundit që orkestruan FIFA dhe presidenti Trump nuk është krim pa viktima”, tha Raskin. Ai pretendon se FIFA ka përdorur marrëdhëniet e saj me administratën e Trumpit për t’u përfshirë në “rritje të paligjshme të çmimeve dhe taktika mashtruese të shitjeve” për biletat e Kupës së Botës.
Sipas tij, hetimi do të shqyrtojë qeverisjen e FIFA-s nën Infantinon, përfshirë pretendimet se organizata ka dobësuar masat mbrojtëse të etikës së brendshme, ndërsa kërkon të kultivojë lidhje më të ngushta me Trumpin.
Kongresisti akuzon administratën e Trumpit për braktisjen e zbatimit kundër korrupsionit që përfshin FIFA-n pasi ndjekjet penale të mëparshme të Departamentit të Drejtësisë zbuluan skemë të gjatë ndërkombëtare të ryshfetit të lidhur me të drejtat e mediave të futbollit.
Raskin tha se hetimet e mëparshme të Departamentit të Drejtësisë kanë ekspozuar mbi 200 milionë dollarë ryshfet dhe ryshfet që përfshinin të pandehur nga më shumë se 20 vende. Ai thotë se pavarësisht sigurimit të dënimeve në disa raste, administrata e Trumpit më vonë hoqi dorë nga ndjekjet penale, duke lejuar të pandehurit e dënuar të lirohen.
Hetimi do të fokusohet në praktikat e FIFA-s për shitjen e biletave të Kupës së Botës, për të cilat Raskin tha se përfshinin rritje çmimesh, çmime dinamike dhe politika që lejojnë uljen e çmimeve të vendeve pas blerjes.
Raskin kërkon dokumente dhe komunikime në lidhje me çdo dhuratë, pagesë ose përfitime të tjera që supozohet se i janë dhënë Trumpit nga FIFA, ose bashkëpunëtorëve të tij, si dhe të dhënat lidhur me kontaktet e FIFA-s me zyrtarët e qeverisë amerikane dhe praktikat e saj të biletave.
Ai kërkon regjistrat e vizitorëve për zyrën e FIFA-s në Kullën e Trumpit dhe i kërkoi Infantinos të paraqitej para komitetit për një intervistë të transkriptuar.