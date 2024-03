Demiri: Terminet për rezonancë magnetike do të publikohen në “Termini im”, nuk do të ketë inçizime pa radhë

Ministri i Shëndetësisë, Ilir Demiri, në intervistën e tij në televizionit “Sitel” vuri në dukje se ka një zgjidhje për vështirësitë që dalin në caktimin e terminit për rezonancë magnetike dhe prioritet duhet t’u jepet pacientëve që kanë nevojë për trajtim neurokirurgjik dhe sëmundje malinje dhe të gjithë të tjerët duhet të shpërndahen.

“Ka zgjidhje, sepse ka abuzime, dhe sa i përket caktimit të termineve për rezonancë magnetike, sepse ka kritere, para së gjithash përdoret teknika mixhing, pastaj vijmë te rezonanca magnetike. Kam një ndjenjë që shumë herë rekomandohet rezonanca magnetike pa pasur një qëllim përfundimtar, një tregues të qartë. Ndaj në “Termini im” është futur një kufizim që vlen për pacientët që kanë nevojë për trajtim neurokirurgjik, ndaj sëmundjeve malinje duhet të kenë përparësi. Ndërsa, të gjithë të tjerët që kanë nevojë për rezonancë magnetike duhet të shpërndahen. Pra, çfarë mendoj unë për të? Në Prilep ka rezonancë magnetike, në Tetovë ka rezonancë magnetike dhe pacientët me patologji të caktuara duhet të shpërndahen”, tha Demiri.

Ai gjithashtu ka bërë të ditur se është rënë dakord me drejtorin e “Termini im” për publikimin e një liste pritjeje elektronike. Pas pranimit të pacientëve në këtë listë, nuk do të lejohen udhëzime për të kaluar radhën. Ministri ka shtuar se do të krijojë një kategori për pacientët privatë, që do të trajtohen me pagesë, për të siguruar që ata nuk diskriminohen.

Ministri Demiri gjithashtu ka theksuar rëndësinë e promovimit të ekspertizës vendase në mjekësi për të tërhequr pacientë nga jashtë vendit dhe për të zhvilluar turizmin mjekësor. Ai ka shprehur bindjen se Maqedonia ka ekspertë cilësorë që mund të ofrojnë shërbime të larta në këtë fushë.

MARKETING