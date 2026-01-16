Delegacioni ukrainas drejt SHBA-së për bisedime mbi paqen, Zelensky: Shpresojmë të nënshkruajmë garancitë e sigurisë

Delegacioni ukrainas drejt SHBA-së për bisedime mbi paqen, Zelensky: Shpresojmë të nënshkruajmë garancitë e sigurisë

Një delegacion ukrainas është nisur drejt Shteteve të Bashkuara për bisedime të reja mbi paqen, në kuadër të përgatitjeve për Forumin Ekonomik Botëror që do të mbahet javën e ardhshme në Davos.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shprehu shpresën se garancitë e sigurisë nga SHBA-ja do të nënshkruhen gjatë takimeve në Davos.

“Shpresoj që garancitë e sigurisë së SHBA-së të nënshkruhen në Davos”, deklaroi ai gjatë një konference për shtyp të përbashkët me presidentin çek, Petr Pavel.

Sipas raportimeve, Zelensky theksoi se Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara nuk ndajnë gjithmonë të njëjtat qëndrime për disa çështje, por e cilësoi këtë si të kuptueshme.

“Nuk jemi gjithmonë në të njëjtën anë për disa çështje. Kjo është e kuptueshme, sepse unë mbroj interesat e shtetit tonë”, tha ai, duke shtuar se megjithatë bashkëpunimi me Uashingtonin ka qenë “shumë i mirë”.

Ai bëri të ditur se Kievi pret që dokumentet që lidhen me garancitë e sigurisë dhe të ashtuquajturën “Paketë e Prosperitetit” të nënshkruhen gjatë takimeve në Davos, në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror.

MARKETING

Të ngjajshme

Pesë familje në Britani padisin TikTok-un pas vdekjes së fëmijëve nga “Blackout Challenge”

Pesë familje në Britani padisin TikTok-un pas vdekjes së fëmijëve nga “Blackout Challenge”

Emigracioni/ Bien hyrjet e paligjshme në BE, më pak klandestinë nga rruga ballkanike

Emigracioni/ Bien hyrjet e paligjshme në BE, më pak klandestinë nga rruga ballkanike

Ushtria siriane nis operacion kundër grupit terrorist YPG/SDF në zonën lindore të Halepit

Ushtria siriane nis operacion kundër grupit terrorist YPG/SDF në zonën lindore të Halepit

Siljanovska Davkova: Qeveria teknike nuk ka bazë kushtetuese, tani nuk duhet të ketë zgjedhje të parakohshme

Siljanovska Davkova: Qeveria teknike nuk ka bazë kushtetuese, tani nuk duhet të ketë zgjedhje të parakohshme

Eksportet e Turqisë në rajonin e Ballkanit arritën në 25.3 miliardë dollarë vitin e kaluar

Eksportet e Turqisë në rajonin e Ballkanit arritën në 25.3 miliardë dollarë vitin e kaluar

Bjellorusia miraton rregulloren e “bankës së kriptomonedhave”

Bjellorusia miraton rregulloren e “bankës së kriptomonedhave”