Delegacioni nga Katari mbërrin në Teheran për bisedime mbi tensionet Iran-SHBA
Një delegacion nga Katari mbërriti sot në Teheran për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe, zhvillimet rajonale dhe përpjekjet e vazhdueshme diplomatike në lidhje me përfundimin e konfliktit midis Iranit dhe SHBA-së, thanë mediat iraniane, transmeton Anadolu.
Delegacioni pritet të zhvillojë diskutime me zyrtarët iranianë mbi çështjet me interes të ndërsjellë si dhe zhvillimet e fundit në rajon, raportoi transmetuesi shtetëror IRIB. Të dy palët pritet të shkëmbejnë pikëpamje mbi përpjekjet e fundit diplomatike që synojnë t’i japin fund asaj që zyrtarët iranianë e përshkruajnë si luftë të imponuar nga SHBA-të.
Vizita vjen mes tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit pas shkëmbimeve të zjarrit gjatë natës midis dy vendeve. Përshkallëzimi i fundit pasoi muaj tensionesh rajonale që filluan më 28 shkurt, pasi sulmet izraelite dhe amerikane ndaj Iranit shkaktuan një cikël konfrontimesh ushtarake, sulmesh hakmarrëse dhe mosmarrëveshjesh diplomatike.
Irani dhe Izraeli shkëmbyen sulme këtë fundjavë përpara se të tërhiqeshin, duke theksuar brishtësinë e një armëpushimi dhe përpjekjet e vazhdueshme nga ndërmjetësit rajonalë dhe ndërkombëtarë për të ringjallur diplomacinë dhe për të parandaluar një konflikt më të gjerë.