Delegacioni iranian kthehet në Teheran pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në në Zvicër
Delegacioni negociator i Iranit u kthye në Teheran të hënën pas gati 18 orësh bisedimesh dhe konsultimesh në Zvicër, sipas mediave shtetërore dhe parlamentare iraniane, transmeton Anadolu.
Delegacioni, i udhëhequr nga kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Mohammad Bagher Ghalibaf, përfundoi një vizitë dyditore në Zvicër pas takimeve në Samitin e Liqenit të Lucernës në Bürgenstock.
Sipas agjencisë së lajmeve ICANA, e lidhur me parlamentin, qëllimi kryesor i udhëtimit ishte ndjekja e zbatimit të zotimeve të SHBA-së sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit.
Zëdhënësi i delegacionit negociator, Esmail Baghaei, tha se bisedimet u përqendruan në dispozitat e pazgjidhura të memorandumit, veçanërisht në ndalimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, si dhe në lirimin e aseteve të ngrira të Iranit.
Gjatë vizitës, delegacioni iranian zhvilloi konsultime intensive me ndërmjetës nga Pakistani dhe Katari.
Më herët, ndërmjetësit thanë se diskutimet u zhvilluan në një “atmosferë pozitive dhe konstruktive” dhe prodhuan “progres inkurajues”.
Ndërmjetësit thanë se palët ranë dakord për disa mekanizma për të avancuar negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare, përfshirë krijimin e një komiteti të nivelit të lartë, grupeve teknike të punës dhe një plan 60-ditor për një marrëveshje përfundimtare.
Në përfundim të takimeve në resortin Bürgenstock, ndërmjetësit lëshuan një deklaratë të përbashkët duke riafirmuar njohjen e rolit të Iranit në menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit dhe pranimin e tij si palë e unifikuar në menaxhimin e konfliktit në Liban.
Bisedimet teknike pritet të vazhdojnë më vonë gjatë kësaj jave për çështjet e mbetura.