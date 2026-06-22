Delegacioni iranian kthehet në Teheran pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në në Zvicër

Delegacioni iranian kthehet në Teheran pas 18 orësh bisedimesh me SHBA-në në Zvicër

Delegacioni negociator i Iranit u kthye në Teheran të hënën pas gati 18 orësh bisedimesh dhe konsultimesh në Zvicër, sipas mediave shtetërore dhe parlamentare iraniane, transmeton Anadolu.

Delegacioni, i udhëhequr nga kryetari i Parlamentit të Iranit dhe negociatori kryesor Mohammad Bagher Ghalibaf, përfundoi një vizitë dyditore në Zvicër pas takimeve në Samitin e Liqenit të Lucernës në Bürgenstock.

Sipas agjencisë së lajmeve ICANA, e lidhur me parlamentin, qëllimi kryesor i udhëtimit ishte ndjekja e zbatimit të zotimeve të SHBA-së sipas memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit.

Zëdhënësi i delegacionit negociator, Esmail Baghaei, tha se bisedimet u përqendruan në dispozitat e pazgjidhura të memorandumit, veçanërisht në ndalimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, si dhe në lirimin e aseteve të ngrira të Iranit.

Gjatë vizitës, delegacioni iranian zhvilloi konsultime intensive me ndërmjetës nga Pakistani dhe Katari.

Më herët, ndërmjetësit thanë se diskutimet u zhvilluan në një “atmosferë pozitive dhe konstruktive” dhe prodhuan “progres inkurajues”.

Ndërmjetësit thanë se palët ranë dakord për disa mekanizma për të avancuar negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare, përfshirë krijimin e një komiteti të nivelit të lartë, grupeve teknike të punës dhe një plan 60-ditor për një marrëveshje përfundimtare.

Në përfundim të takimeve në resortin Bürgenstock, ndërmjetësit lëshuan një deklaratë të përbashkët duke riafirmuar njohjen e rolit të Iranit në menaxhimin e Ngushticës së Hormuzit dhe pranimin e tij si palë e unifikuar në menaxhimin e konfliktit në Liban.

Bisedimet teknike pritet të vazhdojnë më vonë gjatë kësaj jave për çështjet e mbetura.

MARKETING

Të ngjajshme

QMK: Dy zjarre aktive në vend, janë shuar tetë

QMK: Dy zjarre aktive në vend, janë shuar tetë

Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

Aksident trafiku në rrugën Prilep–Manastir, lëndohen shtatë persona

Irani eksportoi 36 milionë fuçi naftë që nga shpallja e marrëveshjes SHBA-Iran

Irani eksportoi 36 milionë fuçi naftë që nga shpallja e marrëveshjes SHBA-Iran

(VIDEO) Muaji i Çamërisë, shpërndahen trëndafilë në Sheshin Skenderbeu në Shkup

(VIDEO) Muaji i Çamërisë, shpërndahen trëndafilë në Sheshin Skenderbeu në Shkup

Papa thirrje qeverive të sigurojnë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor mbi interesat gjeopolitike

Papa thirrje qeverive të sigurojnë ushqim, ujë dhe kujdes shëndetësor mbi interesat gjeopolitike

(VIDEO) Nga mesnata dizeli shitet për 7 denarë më lirë

(VIDEO) Nga mesnata dizeli shitet për 7 denarë më lirë