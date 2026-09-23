Delegacioni i Maqedonisë do të marrë pjesë në takimin e BE-së me vendet e Ballkanit në Nju-Jork

Delegacioni i Maqedonisë do të marrë pjesë në takimin e BE-së me vendet e Ballkanit në Nju-Jork

Delegacioni i Maqedonisë i kryesuar nga kryeministri Hristijan Mickoski, i cili po merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju-Jork, sot duhet të marrë pjesë në takimin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, njoftoi korrespondenti special i MIA-s nga Nju-Jorku.

MARKETING

Shik.mk

Takimin e udhëheq përfaqësuesja e lartë për Siguri të Përbashkët dhe Politikë të Jashtme e BE-së, Kaja Kallas

Përpara takimit, kryeministri i Maqedonisë Mickoski bëri thirrje për përfshirjen e përfaqësuesve të BE-së me qëllim përmirësimin e dialogut për dallimet me Bullgarinë.

Kryeministri Mickoski gjithashtu informoi se po vijnë sinjale pozitive nga Bashkimi Evropian, veçanërisht pas samitit të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në Tivat, kur Gjermania dhe Franca dolën me një iniciativë për reforma në procesin e zgjerimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Shasivari për vendimin e Gjykatës në Hagë: Respektimi i vendimit nuk do të thotë pajtim

Shasivari për vendimin e Gjykatës në Hagë: Respektimi i vendimit nuk do të thotë pajtim

Kryetari i Gostivarit Limani pret ambasadorin e Kosovës Qehaja: Thellim i bashkëpunimit ndërmjet Gostivarit dhe komunave të Kosovës

Kryetari i Gostivarit Limani pret ambasadorin e Kosovës Qehaja: Thellim i bashkëpunimit ndërmjet Gostivarit dhe komunave të Kosovës

Toshkovski: Të tregojmë në vend se krijojmë vlera evropiane

Toshkovski: Të tregojmë në vend se krijojmë vlera evropiane

Sulmi izraelit me dron vret një palestinez dhe plagos 3 të tjerë në jug të Gazës

Sulmi izraelit me dron vret një palestinez dhe plagos 3 të tjerë në jug të Gazës

Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e OKB-së për Deklaratën e Nju Jorkut dhe planin e paqes për Gazën

Kryediplomati turk merr pjesë në takimin e OKB-së për Deklaratën e Nju Jorkut dhe planin e paqes për Gazën

Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara

Arrestohet 46-vjeçari në Shkup: Policia i gjeti marihuanë dhe para të falsifikuara