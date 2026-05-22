Delegacioni i Katarit negocion me ministrin e jashtëm të Iranit në Teheran për t’i dhënë fund luftës
Delegacioni i Katarit po zhvillon negociata me ministrin e Jashtëm të Iranit Abbas Araghchi në Teheran për t’i dhënë fund luftës në kuadër të ndërmjetësimit pakistanez, raportoi të premten agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve, transmeton Anadolu.
Delegacioni i Katarit po negocion me ministrin e Jashtëm iranian në Teheran për t’i dhënë fund luftës, e cila filloi më 28 shkurt kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme ushtarake ndaj Iranit, raportoi Tasnim duke cituar zëdhënësin e Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei.
“Ndërmjetësi mes SHBA-së dhe Iranit mbetet pala pakistaneze”, theksoi Tasnim.
Herët të premten, shefi i ushtrisë së Pakistanit, Feldmareshall Asim Munir, mbërriti në Teheran si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit për t’i dhënë fund luftës, tha Ushtria e Pakistanit në një deklaratë.
“Me të mbërritur, ai u prit dhe u mirëprit ngrohtësisht nga ministri iranian i Brendshëm Eskandar Momeni”, thuhet në deklaratë.
“Në pritje ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi”, shtohet aty.
Kjo është vizita e dytë e tillë e Munirit në Teheran në kuadër të përpjekjeve të ndërmjetësimit pakistanez për t’i dhënë fund luftës.
Gjatë vizitës së tij në Iran, sipas burimeve pakistaneze, Munir do të diskutojë bisedimet Iran–SHBA, paqen dhe stabilitetin rajonal, si dhe çështje të tjera “të rëndësishme”.
Burimet nuk dhanë detaje për kohëzgjatjen e vizitës.
Ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi ndodhet në Teheran prej dy ditësh si pjesë e bisedimeve indirekte mes SHBA-së dhe Iranit.
Munir kishte vizituar Teheranin për tre ditë muajin e kaluar, ku u takua me liderë civilë dhe ushtarakë të Iranit.
Shefi i ushtrisë pakistaneze zhvilloi takime të veçanta me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, kryetarin e parlamentit Mohammad Bagher Qalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, si dhe me komandantin e Shtabit Qendror Khatam al-Anbiya të forcave të armatosura iraniane, gjeneral-major Ali Abdollahi.
Munir është i përfshirë drejtpërdrejt në ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit, me synimin për t’i dhënë fund përfundimisht luftës.
Ndërmjetësimi filloi kur Pakistani siguroi një armëpushim më 8 prill, duke ndalur luftën dhe më pas duke pritur bisedimet më të larta mes SHBA-së dhe Iranit që nga viti 1979 më 11–12 prill.
Islamabadi ka intensifikuar procesin e tij të ndërmjetësimit për të siguruar një raund të dytë bisedimesh direkte mes palëve.