Delegacioni i Hamasit mbërrin në Egjipt për të filluar bisedimet mbi armëpushimin në Gaza
Hamasi njoftoi se delegacioni i tij i udhëhequr nga Khalil al-Hayya, lider lëvizjes në Gaza, ka mbërritur në Egjipt për të filluar negociatat mbi armëpushimin, transmeton Anadolu.
Një deklaratë me shkrim nga Hamasi thuhet se “Delegacioni i lëvizjes, i udhëhequr nga Khalil al-Hayya, ka mbërritur në Egjipt për të filluar negociatat mbi armëpushimin, tërheqjen e forcave pushtuese dhe shkëmbimin e pengjeve”.
Në deklaratë nuk u dhanë detaje në lidhje me kohëzgjatjen e vizitës apo kalendarin e takimeve.
Në një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Egjiptit thuhet se në kuadër të planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Egjipti do të presë delegacionet izraelite dhe të Hamasit të hënën për të diskutuar mbi shkëmbimet e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Rripin e Gazës.
“Bisedimet indirekte do të trajtojnë përmirësimin e kushteve në terren dhe detajet në lidhje me shkëmbimin e të gjithë pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinezë. “Shpresojmë që ky proces të kontribuojë në përfundimin e luftës dhe lehtësimin e vuajtjeve të popullit palestinez”, thuhet në deklaratë.