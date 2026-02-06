Delegacionet e SHBA-së dhe Iranit fillojnë bisedimet në Oman me fokus çështjen e programit bërthamor

Delegacionet amerikane dhe iraniane të premten filluan bisedime indirekte të ndërmjetësuara nga Omani, të përqendruara në çështjen e programit bërthamor, tha transmetuesi shtetëror i Iranit, transmeton Anadolu.

Takimi po zhvillohet në kryeqytetin e Omanit, Muscat.

Bisedimet vijnë mes tensioneve në rritje midis Washingtonit dhe Teheranit, të nxitura nga një forcim ushtarak amerikan në Gjirin Persik dhe kërcënimeve të përsëritura për veprime ushtarake nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Irani përfaqësohet nga një delegacion i kryesuar nga ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi. Sipas IRNA-s, ai shoqërohet nga Majid Takht-Ravanchi, zëvendësministri i Jashtëm për çështjet politike; Esmaeil Baghaei, zëdhënës i ministrisë; Hamid Ghanbari, zëvendësministri për çështjet ekonomike; dhe diplomatë të tjerë iranianë.

Sipas zyrtarëve amerikanë, Steve Witkoff, i dërguari special i presidentit të SHBA-së për Lindjen e Mesme, dhe Jared Kushner, dhëndri dhe ndihmësi jozyrtar i Trumpit, po përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bisedime.

