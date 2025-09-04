Delegacion i Komisionit të Venecias në bisedime në Gjykatën Kushtetuese
Një delegacion i Komisionit të Venecias i udhëhequr nga nënkryetari Martin Kujer vizitoi dje Gjykatën Kushtetuese dhe u takua me kryetarin e Gjykatës, Darko Kostadinovski dhe gjyqtaren Ana Pavllovska Daneva.
Anëtarët e Komisionit të Venedikut shprehën interes për kuptimin dhe përmbajtjen e vendimit të Gjykatës U.br.90/2024, i cili shfuqizoi dispozitat e disa ligjeve dhe akteve nënligjore që lidhen me konceptin e “përkatësisë së komuniteteve”, pjesë e të cilës janë edhe pjesë nga Metodologjia për planifikimin e punësimit në sektorin publik në përputhje me parimin e përfaqësimit adekuat dhe të drejtë, i njohur në publik si “Balancuesi”. Të dyja palët shprehën gatishmërinë e tyre për të vazhduar bashkëpunimin dhe dialogun konstruktiv në periudhën e ardhshme. Takimi u zhvillua më 3 shtator në ambientet e Gjykatës Kushtetuese”, njofton Gjykata Kushtetuese.