Deklarata e Rashiq për 24 hektarë, Haradinaj: Çka ka shtëpija, tregon fëmija
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka reaguar në lidhje me deklaratën e ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiqit, i cili tha se për “hatër të tij”, Kurti i kishte dhënë 24 hektarët Manastirit të Deçanit.
E në lidhje me këtë rast Haradinaj ka ironizuar me një fjalë popullore.
“Çka ka shtëpija, tregon fëmija”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.