Deklarata e fortë e ministrit gjerman: Rusia mund të sulmojë NATO-n vitet e ardhshme

Evropa po jep alarmin mes shqetësimeve në rritje se kërcënimet e fshehta të presidentit rus Vladimir Putin kundër aleancës ushtarake të NATO-s mund të bëhen reale.

Një Putin gjithnjë e më agresiv mund të sulmojë aleancën ushtarake të NATO-s në më pak se një dekadë, paralajmëroi ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius.

“Ne dëgjojmë kërcënime nga Kremlini pothuajse çdo ditë … kështu që duhet të marrim parasysh se Vladimir Putin mund të sulmojë edhe një vend të NATO-s një ditë”, i tha Pistorius revistës gjermane Der Tagesspiegel në një intervistë të botuar të premten.

“Ekspertët tanë presin një periudhë prej pesë deri në tetë vjet në të cilën kjo mund të ndodhë”, shtoi ministri.

Pas pushtimit të gjerë të Ukrainës nga Kremlini, Rusia ka rritur retorikën e saj agresive kundër disa prej fqinjëve të saj, duke përfshirë shtetet baltike dhe Poloninë, të gjithë anëtarët e NATO-s, si dhe Moldavinë, duke rritur shqetësimin e rrezikut të një përplasjeje të madhe.

Të mërkurën, kryetari i komitetit të shefave ushtarakë të NATO-s, admirali Rob Bauer, tha se aleanca ushtarake po përballet me botën më të rrezikshme në dekada dhe bëri thirrje për një transformim luftarak të NATO-s.

Në fillim të këtij muaji, komandanti i përgjithshëm i Suedisë, gjenerali Micael Bydén në mënyrë të ngjashme u bëri thirrje suedezëve që të përgatiten mendërisht për luftë.

Në të njëjtën ditë, ministri suedez i mbrojtjes civile Carl-Oskar Bohlin paralajmëroi gjithashtu se mund të zhvillohet një luftë në Suedi.

Në intervistën e tij me Der Tagesspiegel, Pistorius tha se paralajmërimet suedeze ishin të kuptueshme nga një perspektivë nordik”, duke shtuar se Suedia u përball me një situatë edhe më serioze duke pasur parasysh afërsinë e saj me Rusinë. Ajo gjithashtu nuk është ende anëtare e aleancës së NATO-s, në pritje të miratimit nga Turqia dhe Hungaria për t’u anëtarësuar.

“Por ne gjithashtu duhet të mësojmë të jetojmë përsëri me rrezikun dhe të përgatitemi, ushtarakisht, shoqërisht dhe në aspektin e mbrojtjes civile”, paralajmëroi Pistorius.

Polonia, e cila po shpenzon më shumë se 4% të PBB-së së saj për mbrojtjen këtë vit, është gjithashtu e shqetësuar se një sulm i befasishëm ndaj Ukrainës në vitin 2022 tregon se Rusia është e paparashikueshme.

“Rusia kundërshton logjikën. Ajo që ndodhi në vitin 2022 dukej e pamundur. Ne duhet të jemi gati për çdo skenar”, tha Ministri i Mbrojtjes Wladysław Kosiniak-Kamysz në një intervistë televizive në fillim të kësaj jave.

Në fund të vitit të kaluar, Gjermania rinovoi doktrinën e saj ushtarake dhe strategjike për herë të parë që nga viti 2011, me synimin për ta vënë Bundeswehr-in në gatishmërinë ushtarake për luftë.

“Lufta është kthyer në Evropë. Gjermania dhe aleatët e saj duhet të përballen edhe një herë me një kërcënim ushtarak. Rendi ndërkombëtar është nën sulm në Evropë dhe në mbarë botën. Ne jetojmë në një pikë kthese”, thuhet në paragrafin e parë të doktrinës së re. /vizionplus.tv

