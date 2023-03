Dëgjohet ezani në stadiumin “Stamford Brigde”, Chelsea shtron iftar për besimtarët myslimanë (VIDEO)

Chelsea ka shtruar një iftar në stadiumin “Stamford Brigde” për shumë besimtarë myslimanë në Londër.

Kështu, Chelsea u bë klubi i parë anglez që e bënë një gjë të tillë brenda një stadiumi.

Një numër i konsiderueshëm shihen të kenë marr pjesë brenda këtij organizimi të klubit londinez.

Në një video dëgjohet gjithashtu ezani brenda stadiumit, në momentin e kohës së iftarit.

The call to prayer was recited at Chelsea FC’s Stamford Bridge Stadium as Muslims broke their Ramadan fasts. pic.twitter.com/iYuYDrEi70

— ilmfeed (@IlmFeed) March 26, 2023