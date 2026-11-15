Defekti në sistemin e kontrollit të trafikut ajror, mijëra fluturime anulohen dhe vonohen prej 2 ditësh në SHBA
Mijëra fluturime në SHBA u anuluan ose u vonuan të dielën, ndërsa sistemi i kontrollit të trafikut ajror në SHBA vazhdoi të rikuperohej nga një defekt teknik që çoi në një ndalesë të rrallë kombëtare të fluturimeve në tokë. Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy tha se operacionet normale mund të mos rikthehen deri të hënën.
“Ne kemi aeroplanë dhe ekuipazhe që janë jashtë pozicionit, kështu që duhet pak kohë”, i tha ai. Më shumë se 5,000 fluturime u vonuan dhe 2,000 u anuluan të dielën.
Presidenti amerikan, Donald Trump i kërkoi Kongresit të dielën të miratojë më shumë para për modernizimin e sistemit të kontrollit të trafikut ajror. Ndalimi i të gjitha avionëve të planifikuar të niseshin nga SHBA-ja të premten shkaktoi kaos në aeroportet në të gjithë vendin.
Më shumë se 3,500 aeroplanë ishin në ajër kur FAA njoftoi në orën 15:54 se fluturimet do të anuloheshin deri në njoftim të mëtejshëm. Disa u devijuan në aeroporte të tjera dhe të tjerë fluturuan drejt destinacioneve të tyre.
Pas kësaj, 8,500 fluturime u vonuan dhe 8,000 të tjera u anuluan, sipas FlightAware. Ndalesa i la pasagjerët të bllokuar brenda aeroplanëve në pistë, të paaftë për t’u ngritur ose për t’u kthyer në portat e tyre.
Të tjerë mbetën të bllokuar në aeroporte, duke fjetur në dysheme dhe duke u përpjekur me dëshpërim të lidheshin me linjën e tyre ajrore.
Ndalesa pati gjithashtu një efekt të menjëhershëm në oraret në të gjithë botën, me disa fluturime nga Mbretëria e Bashkuar dhe Evropa të anuluara.
Hetuesit po punojnë ende për të përcaktuar shkakun rrënjësor dhe se kush është fajtor, por Duffy tha se administrata vendosi të pezullojë fluturimet pas dështimeve në një sistem kyç që lejon kontrollorët e trafikut ajror dhe pilotët të komunikojnë. /Euronews.al