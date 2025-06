Debat shkencor-ekspert për Propozim Ligjin për Këshillin Gjyqësor

Shoqata për të Drejtë Penale dhe Kriminologji të Maqedonisë dhe Qendra për Hulumtime Strategjike pranë Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Maqedoni, sot, do të zhvillojnë debat shkencor-ekspert mbi Propozim Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ashtu siç theksohet në kumtesë nga Shoqata për të Drejtë Penale dhe Kriminologji, me ligjin e ri duhet të kapërcehen mangësitë serioze të cilat u zbuluan në praktikë, të caktohen afatet për veprim në Këshillin për të vepruar për punën brenda kompetencave të tij, kritere më të sakta në lidhje me termin “jurist i shquar”, si dhe procedura për shkarkimin e kryetarit të Këshillit.

“Bëhet fjalë për Ligj veçanërisht të rëndësishëm duke pasur parasysh faktin se Këshilli Gjyqësor është institucion kyç i cili duhet të garantojë pavarësinë e gjyqësorit, ndërsa për të cilin Misioni Vlerësues i BE-së, në fund të vitit 2023 dorëzoi 40 rekomandime, të cilat një pjesë ka të bëjë me kornizën ligjore, të cilat, sipas anëtarëve të grupit punues, u morën parasysh gjatë hartimit të propozim-ligjit. Me Ligjin e ri duhet të kapërcehen mangësitë serioze të cilat u detektuan në praktikë, të përcaktohen afatet për Këshillin për të vepruar mbi çështjet brenda kompetencës së tij, kritere më të sakta në lidhje me termin ‘jurist i shquar’, si dhe procedurat, siç është, për shembull, ajo për shkarkimin e kryetarit të Këshillit dhe kështu me radhë”, theksohet në kumtesë.

Nga debati shkencor-ekspert, theksojnë, do të dalin përfundime të cilat do të dorëzohen te Ministria e Drejtësisë në drejtim të përmirësimit të tekstit të Propozim-ligjit.

