Debat për amendamentet e Propozim-buxhetit për vitin 2026

Komisioni i Kuvendit për financim dhe buxhet sot për të katërtën ditë me radhë do të debatojë rreth amendamentit për Propozim-buxhetin për vitin 2026.

