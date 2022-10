De Gea pritet të mbetet jashtë listës së Spanjës për Kupën e Botës

Portier i Manchester Unitedit, David De Gea pritet të humbasë Kupën e Botës “Katar 2022”, pasi thuhet se dështoi ta zë një vend në skuadrën paraprake prej 55 lojtarësh të Spanjës.

Trajneri i Spanjës, Luis Enrique e ka dërguar listën e tij në FIFA, nga e cila do të përzgjidhet skuadra e tij e fundit prej 26 lojtarësh.

Por, De Gea besohet se është lënë jashtë skuadrës, pavarësisht se ishte titullar i rregullt për Unitedin këtë sezon.

Sipas gazetës AS, Enrique ka përzgjedhur pesë lojtarë për çdo pozicion, por ende nuk ka vend për De Gea me 45 ndeshje të zhvilluara.

Ylli i Chelseat, Kepa Arrizabalaga është emëruar në skuadër, por besohet të jetë një opsion rezervë.

Portieri bask rikthyer në formë javëve të fundit për Blutë, por Enrique ende preferon portierin e Brentfordit, David Raya.

Raya pritet të përfshihet në skuadrën përfundimtare të Spanjës së bashku me Robert Sanchez të Brighton dhe Unai Simon, i cili luan për Atletic Bilbaon.

Portieri i Getafes, David Soria është gjithashtu përpara De Geas në renditje, pavarësisht se nuk ka luajtur kurrë më parë.

De Gea është qartazi jashtë favorit të kombëtares dhe mund të përballet me një situatë të ngjashme në Old Trafford në të ardhmen e afërt.

31-vjeçarit i skadon kontrata verën e ardhshme dhe megjithëse Erik ten Hag shkon mirë me De Gean, ai është gjithashtu në kërkim të një portieri të ri.

Holandezi dëshiron një portier të ri që i përshtatet stilit të tij të lojës dhe është i aftë të luajë mirë me këmbë, duke ndihmuar ndërtimin e aksioneve.

Simon është një emër që po konsiderohet së bashku me yllin e Portos, Diogo Costa, i cili ka bërë përshtypje në Ligën e Kampionëve këtë sezon.