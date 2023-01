De Gea dëshiron me çdo kusht qëndrimin te Manchester United, pranon uljen e pagës

David de Gea dëshiron të qëndrojë në Old Trafford.

Sipas “The Sun”, portieri spanjoll është i gatshëm të pranojë zvogëlim të pagës vetëm për të vazhduar me “Djajtë e Kuq”.

De Gea aktualisht është njëri nga më të paguarit në Premierligë duke fituar 375 mijë funte pagë javore.

