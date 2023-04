Data, ora, stadiumi për finalen e Kupës së Mbretit: Real Madrid – Osasuna

Finalja e Kupës së Mbretit është më pak se një muaj larg, derisa tifozët e Real Madridit, dhe në veçanti ata të Osasunas, mezi e presin.

Ndeshja do të zhvillohet në orën 22:00 në Estadio de la Cartuja në Sevillë më 6 maj, siç njoftohet nga Federata Mbretërore e Futbollit Spanjoll (RFEF).

AS transmetoi gjithashtu lajmin se teknologjia gjysmë-automatike jashtë loje, siç u përdor në Kupën e Botës, do të përdoret për ndeshjen.

Secila skuadër do të jetë në gjendje të kërkojë deri në 20,500 bileta, e barabartë me 41,000 nga kapaciteti 56,19 i La Cartuja.

Kjo shton deri në 71.1 për qind të vendeve të disponueshme, me RFEF që shpërndan pjesën tjetër. Çmimet e biletave do të variojnë nga 39-231 euro, në varësi të vendeve.

Osasuna përballet me Barcelonën në Camp Nou fundjavën para ndeshjes pas finales me Almerian në shtëpi, ndërsa Real Madrid luan me Real Sociedad para ndeshjes dhe Getafen më pas.

Kjo është vetëm finalja e dytë e Osasunas në Kupën e Mbretit në historinë e tyre 102-vjeçare, pasi ata kërkojnë fitoren e tyre të parë në histori. /Telegrafi/