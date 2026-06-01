Data e lëshimit të Apple iOS 27, kur mund ta shkarkoni dhe testoni përditësimin e ri të iPhone?
Apple iOS 27 është cikli i ardhshëm i softuerit për iPhone dhe është pothuajse afër. Apple tani ka një orar të përcaktuar për fazat e ndryshme që çojnë në lansimin e përgjithshëm. Ja gjithçka që duhet të dini.
Zbulimi i madh i softuerit të ri nga Apple, së bashku me atë për iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV dhe Apple Vision Pro, do të ndodhë kur të fillojë Konferenca vjetore Botërore e Zhvilluesve të hënën, më 8 qershor.
Fleta kryesore që hap WWDC do të fillojë në orën 10 të mëngjesit sipas orës Paqësore. Apple do të zbulojë detajet kryesore të asaj që do të vijë, me paraprirje të hollësishme për të hapur oreksin e të gjithëve, transmeton Telegrafi.
Pikërisht kur versioni i parë i përdorshëm i softuerit i kufizuar për këdo që është regjistruar si zhvillues, do të vijë shumë shpejt pas fjalimit kryesor të WWDC – ndoshta në të njëjtën ditë, para se të përfundojnë njoftimet.
Nëse kjo dështon, prisni që beta të dalë në shitje për zhvilluesit të nesërmen, të martën, më 10 qershor, por ndoshta jo më vonë se atëherë. Beta e Parë Publike e Apple iOS 27: Korrik 2026
Kjo është koha kur pjesa tjetër prej nesh mund të përfshihet dhe të vendosë softuerin e ri në iPhone-ët tanë – megjithëse mos harroni se softueri i hershëm beta do të ketë defekte, kështu që është më mirë të mos e vendosni në iPhone-in që përdorni çdo ditë.
Koha e saktë se kur do të mbërrijë ndryshon nga viti në vit, megjithëse shpesh është koha kur beta e tretë për zhvilluesit del në qarkullim.
Kjo zakonisht është rreth mesit të korrikut, megjithëse ishte pak më vonë vitin e kaluar, kur Apple përdori beta e katërt për zhvilluesit në vend të kësaj.
Në atë kohë, Mark Gurman i Bloomberg komentoi mbi versionin e lëshuar më vonë.
“Duke pasur parasysh që iOS 26 është një rishikim kaq i rëndësishëm i dizajnit, ka kuptim që Apple do të donte të merrte pak kohë shtesë për t’i bërë gjërat siç duhet,” tha ai.
Kandidati për Lansimin është versioni përfundimtar beta i softuerit përpara se të bëhet i disponueshëm gjerësisht.
Zakonisht është disa ditë para ngjarjes së shtatorit kur njoftohen pajisjet e ardhshme që mund të përdorin softuerin, të cilat këtë vit do të përfshijnë iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max. Lëshimi i Përgjithshëm i Apple iOS 27: Mesi i shtatorit 2026
Data e lëshimit të përgjithshëm ndryshon, por zakonisht është tre deri në pesë ditë para datës së daljes në shitje të iPhone.
Kjo ende nuk është zbuluar, por besoj se ka të ngjarë të jetë e premtja, 18 shtator.
Kjo do të thotë që iOS 27 do të dalë në shitje të përgjithshme diku rreth të hënës, 14 shtator e tutje. Kjo gjithashtu përputhet me orarin e vitit të kaluar.