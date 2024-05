Dashtevski: Nuk ka bojkot për zgjedhjet presidenciale

Nuk ka bojkot për zgjedhjet presidenciale, të gjithë ata që kanë shkuar në zgjedhjet parlamentare kanë votuar edhe për presidentin, tha kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski.

“Nuk ka bojkot për zgjedhjet presidenciale, të gjithë ata që kanë shkuar në zgjedhjet parlamentare kanë votuar edhe për president”, thotë Dashtevski.

Në disa vende janë shfaqur probleme teknike, të cilat ndërkohë po zgjidhen, aty votimi do të vazhdojë në mënyrën e vjetër me llambë UV dhe sprej dhe nëse korrigjohen mangësitë teknike do të vazhdojë me pajisje teknike. Vende të tilla ka në Koçan, Ohër, Kumanovë, Tetovë dhe Gazi Babë.

MARKETING