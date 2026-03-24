Darko Konstadinovski: Më mirë të mbyllet Gjykata Kushtetuese sesa të vendoset mekanizmi i Badenterit

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese Darko Kostadinovski, në konferencë për media nga gazetarët u pyet lidhur me kërkesën që në Gjykatën Kushtetuese të vendoset mekanizmi i vendosjes me Badenter, tha se mekanizëm i tillë është i mirë për politik, por jo edhe në organe gjyqësore.
“Vendosja e mekanizmit, ndoshta kam qenë brutal por kam thënë se është më mirë të mbyllet institucione sesa të vendoset mekanizëm i tillë. Pse? Për shkak se në atë rast nuk ka argumentet kushtetuso-juridike të vendosin, por do të vendosin lloji i tjetër i argumenteve”, tha Konstadinovski, raporton SHENJA.

