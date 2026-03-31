“Dardanët” ndezin “Fadil Vokrrin” me koreografi madhështore

Atmosfera në stadiumin “Fadil Vokrri” ka arritur kulmin para ndeshjes historike ndaj Turqisë. Tribunat janë të mbushura plot dhe entuziazmi i tifozëve është i jashtëzakonshëm.

Grupi i tifozëve “Dardanët” ka shpalosur një koreografi të madhe me mbishkrimin “Dreamers”, në mbështetje të lojtarëve të Kosovës, duke e kthyer stadiumin në një spektakël të vërtetë.

Zhurma, këngët dhe brohoritjet nuk kanë të ndalur, ndërsa çdo dalje e futbollistëve në nxehje shoqërohet me ovacione të mëdha.

Atmosfera elektrizuese pritet të jetë një shtysë e fortë për “Dardanët” në këtë sfidë vendimtare për një vend në Kupën e Botës.

Gjithçka është gati për një mbrëmje historike, ku Kosova synon të realizojë ëndrrën e madhe.

