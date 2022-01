Dardan Dehari: Të kthehemi kryelartë nga Lojërat Olimpike

Në Lojërat Olimpike Dimërore “Pekin 2022”, Maqedoninë e Veriut do ta përfaqësojnë tre sportistë si Dardan Dehari, Ana Cvetanovska dhe Stavre Jada. Të tre sportistët sot u prezantuan para mediave nga Komiteti Olimpik i vendit. Lojërat Olimpike Dimërore do të nisin me 4 shkurt, ndërsa garën e parë do ta ketë Ana Cvetanovska e cila në ditën e dytë të këtij eventi do të garojë në kros kantri, në shtegun e 7.5 km. Jada do të garojë në sprintin kros kantrit me 8 shkurt, përderisa skijatori shqiptar e nis me 13 shkurt në disiplinën e slalomit dhe një garë tjetër do ta ketë me 16 shkurt.

“Do të jetë Olimpiada e parë si garues. Mendojë se këtë vit kemi stërvitur në mënyrë në mënyrë solide si fazën përgatitore , ashtu edhe fazën garuese dhe shpresojë që Lojrat Olimpike në disiplinat Slalomi i Madhë dhe slalom do të jap maksimumin dhe do të nxjerrim rezultat sa më të mirë të mundshëm që kthehemi kryelartë nga Lojrat Olimpike”, ka thënë Dehari.