DAP: Po ndërmarrim aktivitete me qëllim taksapaguesit pa pengesa t’i përmbushin detyrimet e tyre ligjore
Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) po ndërmerr aktivitete në kuadër të kompetencave të saj me qëllim tatimpaguesit të përmbushin detyrimet e tyre ligjore pa ndërprerje për të dorëzuar deklaratat e TVSH-04, informon DAP pas reagimeve se për shkak të problemeve teknike në funksionimin e sistemeve të DAP-it, tatimpaguesit nuk kanë qenë në gjendje të dorëzojnë deklaratat e TVSH-04 për periudhën e fundit tatimore. Theksojnë se gjatë periudhës së dorëzimit masiv të deklaratave, nuk janë vërejtur probleme teknike në funksionimin e sistemit.
Në këtë drejtim, siç thonë ata, duke përdorur të gjitha kanalet zyrtare në dispozicion, para skadimit të afatit ligjor për dorëzimin e deklaratave të TVSH-04, ata publikuan një kumtesë në ueb faqen e tyre zyrtare të DAP më 23.1.2026 me një apel deri te të gjithë tatimpaguesit që të dorëzojnë me kohë dokumentet e nevojshme te kontabilistët e tyre dhe të përmbushin detyrimin ligjor për të paraqitur dhe paguar tatimin mbi vlerën e shtuar të deklaruar në deklaratat mujore dhe tremujore të TVSH-së dhe të përmbushin detyrimet e tyre ligjore në kohën e duhur me qëllim që të shmangin stresin dhe kostot shtesë financiare. Linku: http://ëëë.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/1188 .
“Janë dërguar mesazhe parandaluese përmes emailit [email protected] më 22.1.2026 tek 2,534 tatimpagues të cilët janë të detyruar të dorëzojnë deklaratë të TVSH-së për periudhën tatimore 1.12.2025 – 31.12.2025, si dhe më 23.1.2026 te 11,967 tatimpagues të cilët janë të detyruar të dorëzojnë deklaratë të TVSH-së për periudhën tatimore 1.10.2025 – 31.12.2025”, bën të ditur DAP.