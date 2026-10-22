DAP nxjerr në ankand banesa, lokale dhe automjete

DAP nxjerr në ankand banesa, lokale dhe automjete

Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) organizon sot ankand elektronik për shitjen e pronave të paluajtshme, automjeteve dhe pajisjeve industriale e ndërtimore.
Në shitje janë një lokal prej 31 metrash katrorë në Prilep, një hapësirë afariste prej 108 metrash katrorë në Strumicë dhe gjysma e një banese prej 89 metrash katrorë në Manastir.
Ankandi përfshin gjithashtu automjete udhëtarësh e transporti, makina tekstili, pajisje industriale, mekanizëm ndërtimor dhe pirunë ngritës.
Ankandi elektronik mbahet sot, më 22 tetor, nga ora 11:00 deri në 13:00.

MARKETING

Të ngjajshme

Qeveria britanike raporton ndërprerje në 32 shërbime për shkak të një problemi të sigurisë kibernetike

Qeveria britanike raporton ndërprerje në 32 shërbime për shkak të një problemi të sigurisë kibernetike

Sulmet izraelite në Gaza mes shkeljeve të armëpushimit vrasin 3 palestinezë, përfshirë një vajzë

Sulmet izraelite në Gaza mes shkeljeve të armëpushimit vrasin 3 palestinezë, përfshirë një vajzë

Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke

Nigeri, të paktën 10 të vdekur dhe shtatë të zhdukur pas përmbysjes së një varke

Kallëzim penal ndaj dy të punësuarve në Ndihmën e Shpejtë në Tetovë, nuk dërguan ekip për ta ndihmuar një pacient

Kallëzim penal ndaj dy të punësuarve në Ndihmën e Shpejtë në Tetovë, nuk dërguan ekip për ta ndihmuar një pacient

Irani vendos 7 kushte të reja për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve

Irani vendos 7 kushte të reja për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve

Shefi i OKB-së: Situata në Bregun Perëndimor të pushtuar është “thjesht jashtë kontrollit”, thotë kreu i OKB-së

Shefi i OKB-së: Situata në Bregun Perëndimor të pushtuar është “thjesht jashtë kontrollit”, thotë kreu i OKB-së