DAP nxjerr në ankand banesa, lokale dhe automjete
Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) organizon sot ankand elektronik për shitjen e pronave të paluajtshme, automjeteve dhe pajisjeve industriale e ndërtimore.
Në shitje janë një lokal prej 31 metrash katrorë në Prilep, një hapësirë afariste prej 108 metrash katrorë në Strumicë dhe gjysma e një banese prej 89 metrash katrorë në Manastir.
Ankandi përfshin gjithashtu automjete udhëtarësh e transporti, makina tekstili, pajisje industriale, mekanizëm ndërtimor dhe pirunë ngritës.
Ankandi elektronik mbahet sot, më 22 tetor, nga ora 11:00 deri në 13:00.