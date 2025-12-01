DAP: Kthimi i mjeteve nga TVSH-ja Ime për tremujorin e tretë nuk është ndërprerë, as anuluar
Kthimi i mjeteve nga TVSH-ja Ime për tremujorin e tretë nuk është ndërprerë, as anuluar, thonë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike.
Prej atje theksojnë se në procesin e pagesës te një pjesë të specifikave është paraqitur problem teknik i cili kërkon përpunim të plotë të të njëjtëve.
“Në procesin e pagesës për disa nga specifikimet ka lindur një problem teknik që kërkon përpunimin e plotë të tyre. Përkatësisht, nëse ka vetëm një porosi ku një përdorues paraqitet me ndryshim të llogarisë bankare ose transaksionale, e gjithë dërgesa kthehet sistematikisht dhe mjetet nuk u paguhen të gjithë përdoruesve që janë në të njëjtën porosi si përdoruesi që ka bërë ndryshimin. Kjo sfidë është identifikuar tashmë dhe shërbimet kompetente po punojnë për ta kapërcyer atë. Qëllimi është të sigurohet pagesë e saktë dhe e drejtë për të gjithë qytetarët, pa përjashtim”, thonë nga DAP.
Pagesa për përdoruesit me të dhëna të vlefshme dhe të konfirmuara është në vazhdim, ndërsa për pjesën tjetër do të bëhet menjëherë pasi të përfundojë përpunimi teknik.
DAP u bën apel qytetarëve se nëse ndryshojnë llogarinë e tyre bankare ose të transaksioneve, duhet të përditësojnë menjëherë të dhënat në sistem./