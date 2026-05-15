DAP fillon me pagesën nga “TVSH-ja Ime”: 836 milionë denarë për 528 mijë qytetarë
Drejtoria e të Ardhurave Publike ka filluar pagesën e rimbursimeve të TVSH-së për periudhën janar – mars 2026. Pagesa, siç thonë nga DAP, po zbatohet në faza, në përputhje me dinamikën e përpunimit të urdhrave dhe kontrolleve administrative.
Kjo pagesë do të përfshijë më shumë se gjysmë milioni përdorues të sistemit “TVSH-ja Ime”, përkatësisht 528.447 qytetarë, dhe shuma totale që do të rimbursohet është 836 milionë denarë.
Nga DAP thonë se për disa qytetarë, pagesa është vonuar përkohësisht për shkak të të dhënave të pasakta ose të vjetruara të llogarisë së transaksionit. Kjo ka të bëjë me 4.968 përdorues, informacioni bankar i të cilëve duhet të korrigjohet përpara se fondet të mund të transferohen.
Në të njëjtën kohë, 7,560 persona nuk do të marrin një pagesë në ciklin aktual sepse rimbursimi i tyre i llogaritur është nën pragun minimal prej 50 denarë. Këto fonde do të transferohen dhe llogariten automatikisht në tremujorin e ardhshëm.
Administrata tatimore u bën thirrje të gjithë përdoruesve të kontrollojnë rregullisht të dhënat e futura në aplikacionin “MojDDV”, veçanërisht numrin e llogarisë së transaksionit, në mënyrë që të shmangen vonesat dhe vonesat në pagesat e ardhshme.