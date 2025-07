DAP do të realizojë kontrolle të përforcuara tatimore tek transportuesit e auto-taksive

Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) në periudhën e ardhshme do të zbatoj kontrolle të përforcuara tek transportuesit e auto-taksive me theks të veçantë në lëshimin e llogarive fiskale dhe respektimin e dispozitave të Ligjit për regjistrimin e pagesave me para të gatshme.

Siç paralajmërojnë nga DAP, kontrollet do të zbatohen në bashkëpunim me institucione të tjera kompetente në të gjithë vendin, veçanërisht në rajonet turistike, ku gjatë periudhës së verës është rritur frekuenca e udhëtarëve dhe aktiviteti i transportit të auto-taksive.

“Tatimpaguesit që ofrojnë transport auto-taksi janë të detyruar të përdorin aparate fiskale mobile me pajisje GPRS të integruar, për të regjistruar qarkullimin e përfitimit në aparatin fiskal, të lëshojë faturë fiskale për çdo shërbim me para të gatshme, të evidentojnë përfitimin në librin e raporteve financiare ditore për secilën arkë individualisht. Njëkohësisht janë të detyruar të paguajnë qarkullimin ditorë në llogarinë e transaksionit te bartësi i transaksionit të pagesës jo më vonë se dita e punës ditën e ardhshme, të ketë kumtesë të theksuar dhe në mënyrë të dukshme në lidhje me kërkesën e detyrueshme për llogari fiskale nga përdoruesit e shërbimit”, informojnë nga DAP.

Nëse qytetarët kanë dyshime për parregullsi që lidhen me transportin e auto-taksive ose mosdhënien e llogarive fiskale në secilin do qoftë veprimtari i inkurajojmë ata ta raportojnë atë nëpërmjet Linjës telefonike pa pagesë: 198 • Email: [email protected].

Drejtoria e të Ardhurave Publike i shqyrton ankesat e pranuara dhe vepron në përputhje me kompetencat e saj. Apelojmë deri tek të gjithë transportuesit e auto-taksive, si dhe të gjithë taksapaguesve, të veprojë në përputhje me rregulloret ligjore, me qëllim përforcimin e pajtueshmërisë tatimore dhe përmirësimin e disiplinës tatimore. Respektimi i detyrimit për të lëshuar llogari fiskale dhe për të përdorur aparate fiskale mobile nuk është vetëm detyrim ligjor – është kontribut drejt ekonomisë së drejtë, transparente dhe të barabarta të të gjithë aktorëve ekonomik”, potencojnë nga DAP.

MARKETING