DAP: Deri në fund të javës pritet të përfundojë përditësimi i aplikacionit

Deri në fund të javës pritet të përfundojë përditësimi i aplikacionit “TVSH-jaIme”, pas së cilës nga Drejtoria për të Ardhura Publike thonë se do të informojnë qytetarët se kur mund të përdorin sërish metodën e avancuar të skanimit.

“Ekipi i DAP-it është plotësisht i angazhuar, për të përfunduar sa më shpejt këtë proces të përshtatjes së aplikimit. Dje dhe sot janë bërë rregullime shtesë, presim që procesi të përfundojë deri në fund të javës, pas së cilës do t’i informojmë përdoruesit se kur do të mund të përdorin përsëri metodën e avancuar të skanimit. Faleminderit për mirëkuptimin për procesin e rregullimit dhe ndërkohë që përdoret përkohësisht kjo metodë bazë e skanimit, e cila bazohet në aftësitë e telefonit dhe nuk është i mjaftueshëm për të gjithë qytetarët të mund të skanojnë shpejt dhe me efikasitet barkodet nga llogaritë fiskale”, thonë nga DAP.

Ndaj, shton DAP, po bëhet një përmirësim shtesë i softuerit për të mundësuar një mënyrë të avancuar skanimi, e cila do të barazojë mundësitë e të gjithë qytetarëve, pavarësisht se çfarë telefoni posedojnë.

“Për shkak të përshtatjes së aplikacionit me zhvillimin e ri teknologjik, me mënyrën më të avancuar të skanimit, aktualisht është e mundur të përdoret vetëm lexuesi i barkodit i aktivizuar nga telefoni”, sqaron DAP.

Prej atje bëjnë me dije se në muajin gusht do të paguhen mjete për qytetarët nga TVSH-ja Ime.