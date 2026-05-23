Danimarka pret ngadalësim të rritjes ekonomike gjatë dy viteve të ardhshme për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme
Ministria e Çështjeve Ekonomike e Danimarkës pret që rritja ekonomike të ngadalësohet gjatë dy viteve të ardhshme, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik DR raportoi se ministria daneze parashikon rritje të prodhimit të brendshëm bruto prej 2,7 për qind në vitin 2026, para se të bjerë në 1,6 për qind në vitin 2027, duke reflektuar një perspektivë më të dobët ekonomike dhe pasiguri të shtuara të jashtme.
Zyrtarët thanë se një ngadalësim i rritjes pritet të bëhet i dukshëm gjatë këtij viti, duke përmendur “situatën e përshkallëzuar në Lindjen e Mesme” si faktor kyç pas rritjes së çmimeve të energjisë dhe luhatjeve të shtuara në tregjet financiare.
Ministria gjithashtu theksoi konkurrencën në rritje në tregun e barnave për humbje peshe, duke shtuar se pret që sektori farmaceutik të japë një kontribut më të vogël në rritjen ekonomike krahasuar me vitet e fundit.
Ekonomia daneze ka përfituar ndjeshëm nga eksportet e fuqishme farmaceutike, veçanërisht të nxitura nga kërkesa për trajtimet kundër obezitetit.
Tensionet rajonale kanë mbetur të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit në shkurt, duke nxitur kundërsulme nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje afatgjatë.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin për një afat të pacaktuar, ndërsa ruajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.
SHBA-ja dhe Irani kanë negociuar propozime dhe kundërpropozime për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, si dhe për trajtimin e shqetësimeve lidhur me programin bërthamor të Teheranit dhe kërkesën e tij për lehtësimin e sanksioneve.