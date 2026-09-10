Danimarka hap dyert për punëtorë nga 16 vende, mes tyre Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut
Danimarka nga 1 janari 2027 do të vendosë një program të ri për punësimin e punëtorëve të huaj nga 16 vende jashtë Bashkimit Evropian.
Programi i ri, i quajtur “Skema e biznesit e bazuar në marrëveshjet kolektive”, do t’u mundësojë kompanive daneze të kualifikuara të punësojnë punëtorë nga: Shqipëria, Australia, Brazili, Britania e Madhe, India, Japonia, Kanadaja, Kina, Malajzia, Moldavia, SHBA-ja, Maqedonia e Veriut, Serbia, Singapori, Ukraina dhe Mali i Zi.
Para se të punësojë shtetas të huaj, kompania daneze duhet të marrë certifikatë nga Agjencia Daneze për Rekrutim Ndërkombëtar dhe Integrim (SIRI). Punëdhënësi duhet të ketë së paku dy vjet aktivitet dhe të ketë të paktën 10 punonjës të përhershëm me orar të plotë në Danimarkë.
Kompania duhet gjithashtu të ketë një marrëveshje kolektive të përshtatshme, certifikatë nga Administrata Daneze e Biznesit dhe të mos ketë pasur shkelje të rënda të ligjit të punës, urdhra nga autoritetet apo gjoba të fundit për mosrespektim të pagesave ndaj punëtorëve të huaj.
Certifikata e parë do të jetë e vlefshme për tre vjet, ndërsa më pas mund të zgjatet në katër vjet.
Sa do të jetë paga?
Paga minimale vjetore për punëtorët që do të punësohen përmes kësaj skeme do të jetë 322.000 korona daneze, ose rreth 43.000 euro në vit.
Kjo është dukshëm më e ulët se pragu i skemës ekzistuese daneze, i cili për vitin 2026 është 552.000 korona, rreth 69.800 euro në vit.
Kërkesat për leje qëndrimi dhe pune do të shqyrtohen nga SIRI. Qëllimi i qeverisë daneze është t’ua lehtësojë kompanive gjetjen e fuqisë punëtore të nevojshme, duke ruajtur njëkohësisht standardet e pagave dhe kushtet e punës përmes marrëveshjeve kolektive dhe kontrolleve.
Për shqiptarët dhe shtetasit e Maqedonisë së Veriut ky është një zhvillim veçanërisht i rëndësishëm, pasi të dyja vendet janë në listën e 16 shteteve nga të cilat kompanitë daneze do të mund të rekrutojnë punëtorë duke filluar nga viti 2027.