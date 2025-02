Danimarka fiton Kampionatin Botëror në hendboll

Përfaqësuesja e Danimarkës është fituese e Kampionatit Botëror të hendbollit për vitin 2025. Danezët në finalen e madhe të zhvilluar sonte në Oslo të Norvegjisë, triumfuan përballë Kroacisë me rezultatin 25:32.

Golashënuesi më i mirë i kampionit të ri të botës ishte Gidsel me 10 finalizime.

Për Danimarkën ky është titulli i katërt Botëror që e fiton radhazi.

Ndërkohë më herët u zhvillua edhe ndeshja për vendin e tretë të Botërorit, të cilën e fitoi Franca, pasi mposhti Portugalinë me shifra të ngushta 35:34.

