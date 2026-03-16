Danimarka e gatshme të diskutojë kontributin detar për misionin e Ngushticës së Hormuzit
Ministri i Punëve të Jashtme i Danimarkës, Lars Lokke Rasmussen, ka deklaruar se vendi i tij është e hapur për të diskutuar kontributin e mundshëm për mbrojtjen e lundrimit detar në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel, Rasmussen tha se Kopenhaga nuk ka marrë një kërkesë nga SHBA-ja për t’iu bashkuar operacioneve në këtë rrugë ujore strategjike, por theksoi se Danimarka duhet të mbetet e hapur ndaj kësaj ideje.
“Ne nuk e kemi dëshiruar këtë luftë. Që nga dita e parë kemi bërë thirrje për ulje të tensioneve. Megjithatë, duhet të mbajmë një mendje të hapur për mënyrën se si mund të kontribuojmë për të mbajtur të lirë lundrimin”, tha Rasmussen, duke e përshkruar situatën në Lindjen e Mesme si “shumë, shumë serioze”.
Ai gjithashtu paralajmëroi se përshkallëzimi në Lindjen e Mesme mund të ndikojë në luftën në Ukrainë.
“Lufta në Lindjen e Mesme ka gjithashtu një rëndësi të madhe për luftën në Ukrainë. Në fakt e vendos Rusinë në një pozitë shumë më të favorshme. Çmimet e naftës rriten, arka e luftës e Putinit mbushet përsëri, ndërsa vëmendja e amerikanëve dhe e të gjithëve të tjerëve zhvendoset nga Ukraina”, tha Rasmussen.
Ai nuk specifikoi si mund të kontribuojë Danimarka në përpjekjet për sigurinë detare ose nëse një përfshirje e tillë mund të ndodhë përmes një mandati të zgjeruar për misionin detar të BE-së në Detin e Kuq.
Sipas tij, Danimarka aktualisht jep vetëm një kontribut të kufizuar në misionin detar ‘Aspides’ të BE-së.
“Nëse më pyesni mua, Danimarka kontribuon në mënyrë mjaft modeste në misionin ‘Aspides’ sot”, tha Rasmussen, duke theksuar se vendi aktualisht ka “një oficer shtabi në selinë qendrore”.
BE-ja nisi operacionin ‘Aspides’ në shkurt të vitit 2024 për të mbrojtur transportin ndërkombëtar në Detin e Kuq pas sulmeve të përsëritura nga grupi Houthi i Jemenit ndaj anijeve tregtare.
Shefi i diplomacisë daneze tha se pret të diskutojë çështjen me homologët e tij evropianë.
“Si një vend i vogël, por një komb i madh detar, Danimarka duhet të mbetet e hapur ndaj kësaj çështje”, tha ai.
Ndërkohë, Finlanda tha se nuk do të jetë në gjendje të kontribuojë me mjete detare në operacionet në Ngushticën e Hormuzit për shkak të kufizimeve teknike.
Siç raportoi media YLE , marina finlandeze tha se tre anijet e saj për luftimin e minave janë projektuar posaçërisht për kushtet e Detit Baltik dhe nuk mund të dislokohen jashtë rajonit.
“Ato janë ndërtuar për kushtet finlandeze”, tha zëdhënësja e marinës, Annele Apajakari, duke theksuar se anijet fillimisht ishin menduar për mbrojtjen kombëtare para se Finlanda t’i bashkohej NATO-s.
Ministrja e Punëve të Jashtme e Finlandës, Elina Valtonen, tha se Helsinki po koordinohet ngushtë me partnerët, por theksoi se prioriteti kryesor i Evropës mbetet Ukraina.
“Mbrojtja e Ukrainës nga Rusia është detyra më e rëndësishme e Evropës dhe kjo kërkon shumë nga të gjithë ne”, tha Valtonen teksa mbërriti në takimin e ministrave të jashtëm të BE-së në Bruksel.