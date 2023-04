Danimarka do të dërgojë në Ukrainë 100 tanke Leopard

Ukraina do të fillojë të marrë tanke Leopard 1 nga Danimarka para fillimit të verës. Ministri i Mbrojtjes në detyrë i Danimarkës Troels Lund Poulsen bëri të ditur lajmin në një konferencë me ministrin ukrainas të mbrojtjes Oleksii Reznikov në Qendrën Mediale Ukraina.

“Ne do të fillojmë dërgimin e tankeve Leopard 1 në Ukrainë para verës. Dhe më pas, shpresojmë, duke parë një gjysmë viti përpara, do të jetë e mundur për ne të dhurojmë rreth 100 tanke Leopard 1, dhe kjo, do të them, do të ishte thelbësore për ushtrinë e Ukrainës”, tha Poulsen.

Ai gjithashtu vuri në dukje se muajin e ardhshëm Ukraina mund të marrë pjesë artilerie të Cezarit, mbi të cilat ushtria ukrainase tashmë po stërvitet në objektet e trajnimit në Danimarkë.

“Në të ardhmen e afërt do të dëgjojmë “Leopardët” që zhurmojnë me theksin danez,” tha Reznikov.