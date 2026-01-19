Danimarka dërgon më shumë ushtarë në Grenlandë
Danimarka po vendos më shumë ushtarë në Grenlandë, njoftuan sot mediat lokale.
Forcat e Armatosura Daneze konfirmuan vendosjen për transmetuesin danez TV 2.
Një numër më i madh ushtarësh luftarakë danezë pritet të mbërrijnë në Kangerlussuaq të hënën në mbrëmje, në atë që është përshkruar si “një kontribut i konsiderueshëm”.
Mbërritja do t’i shtohet një grumbullimi të vazhdueshëm të personelit ushtarak danez në Grenlandë.
Sipas raportit, rreth 100 ushtarë danezë kanë mbërritur tashmë në Nuuk, kryeqytetin e Grenlandës, me një numër të ngjashëm të vendosur në Kangerlussuaq.
Trupat do të marrin pjesë në stërvitjen “Arctic Endurance”, të cilën autoritetet daneze thonë se është përshpejtuar dhe intensifikuar pas deklaratave të fundit të presidentit të ShBA-së, Donald Trump.
Trump tha se dëshiron “blerjen e plotë dhe totale” të territorit danez, duke argumentuar se është thelbësore për sigurinë e ShBA-së dhe atë globale.
Shtëpia e Bardhë ka thënë se Grenlanda mund të merret edhe ushtarakisht.
Të shtunën, presidenti Trump tha se do të vendoste tarifa prej 10 për qind për Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Norvegjinë, Suedinë, Francën, Gjermaninë, Holandën dhe Finlandën deri më 1 shkurt, me tarifat që do të rriten në 25 për qind deri më 1 qershor, për shkak të kundërshtimit të tyre ndaj kontrollit amerikan të Grenlandës.
Pas njoftimit, tetë vendet evropiane lëshuan deklaratë të përbashkët të dielën, duke denoncuar kërcënimin amerikan dhe duke e riafirmuar angazhimin e tyre për sigurinë e Arktikut.