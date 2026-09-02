Daniela Dimovska merr zyrtarisht detyrën e kryetares së Gjykatës Themelore Penale Shkup
Daniela Dimovska ka dhënë deklaratën solemne para Këshillit Gjyqësor, duke marrë zyrtarisht detyrën e kryetares së Gjykatës Themelore Penale Shkup.
Në fokus të mandatit të saj, Dimovska ka vendosur ruajtjen e efikasitetit të gjykatës, uljen e numrit të lëndëve të vjetra të pazgjidhura dhe rritjen e transparencës në punën e institucionit.
Në një intervistë për “Telma”, ajo theksoi se gjatë 14 muajve të fundit Gjykata Themelore Penale Shkup ka shënuar rezultate të rëndësishme në uljen e numrit të lëndëve dhe veçanërisht të rasteve të vjetra që rrezikonin të parashkruheshin.
“Me dhënien e betimit mund të premtoj se do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm dhe dinamikë. Gjatë 14 muajve të fundit kemi arritur të zvogëlojmë numrin e lëndëve të reja dhe jemi një nga gjykatat e rralla efikase në vend. Kemi arritur ta ulim numrin e lëndëve të vjetra që rrezikonin parashkrimin me 53 për qind. Kemi arritur që këtë vit të mos kemi asnjë lëndë të parashkruar”, deklaroi Dimovska.
Ajo vuri në dukje edhe sfidën e mungesës së stafit, duke theksuar se gjykata aktualisht funksionon me një numër dukshëm më të ulët të punonjësve krahasuar me vitet e mëparshme.
“Fatkeqësisht, kemi 130 punonjës më pak se para disa vitesh dhe, me këtë numër të reduktuar të punonjësve, arrijmë ta përballojmë fluksin e lëndëve”, tha Dimovska.
Sipas saj, ruajtja e rezultateve të arritura dhe përmirësimi i mëtejshëm i punës së gjykatës do të jenë ndër sfidat kryesore gjatë mandatit të saj.