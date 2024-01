Danella Arsovska zgjidhet kryetare e partisë “Alternativa e re”

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska, sot është emëruar si kryetare e partisë “Alternativa e re”.

Danella u votua njëzëri nga të gjithë delegatët që ishin prezentë në sallë. Arsovska pas përzgjedhjeve së saj për kryetare e partisë tha se është koha që politika të jetë garë e ideve, projekteve dhe ofertës për jetë më të mirë.

“Jam krenare që nuk i takoj këtij establishmenti të korruptuar, ndërsa nga ana tjetër u takoj atyre që dinë si ti rregullojnë gjërat. Qëndroj para jush me ‘Alternativën e Re’ tonën. Politika nuk guxon të jetë burimi i ndasive, por urë bashkimi. Politikanët jetojnë në mirëqenie, të dakorduar për të shpëtuar nga krimi. Mendoj se është mjaft nga kjo dyfytyrësi”, ka deklaruar Arsovska gjatë promovimit të partisë.

Arsovska ka informuar se partia “Alternativa e re” do të ketë katër shtylla në të cilat do të bazohet: drejtësi, çlirim të ekonomisë nga prangat e kapitalit të madhe dhe vendosjen e kushteve të barabarta, luftim të korrupsionit dhe krimit dhe digjitalizim të plotë të administratës publike. /SHENJA/

