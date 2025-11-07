Dame Dimitrovski zgjidhet kryetar i Qytetit të Shkupit, këshilltarët gjatë betimit nuk e përdorën emrin kushtetues
“Unë Risto Penov, deklaroj se tö drejtat dhe detyrimet e anëtarit të Këshillit, do t’i kryej me përgjegjësi, dhe gjatë kryerjes së tyre do ta respektoj Kushtetutën, ligjin, rregulloret e Këshillit dhe do ta mbroj rendin kushtetues të Republikës së Maqedonisë”, u tha gjatë betimit.
Në këtë seancë, me 23 vota pro, për kryetar të Këshillit u zgjodh Dame Dimitrovski, i cili në zgjedhje ishte bartës i listës zgjedhore të VMRO-së dhe koalicionit.
Në Këshill, OBRM-PDUKM ka 18 këshilltarë, ndërsa VLEN, BDI dhe “E Majta” kanë nga 6 këshilltarë secila, ndërsa LSDM ka 5. Nga një këshilltar kanë koalicioni “Përvojë për sukses”, ZNAM dhe listat qytetare “Të pavarurit së bashku” dhe “Qytet i gjelbër dhe human”. Në seancën e ardhshme, pika kryesore e rendit të ditës do të jetë ribalanci i buxhetit.