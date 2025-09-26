Dalin pikët e Topit të Artë – Dembele e fitoi me një distancë të konsiderueshme ndaj Yamalit

Dalin pikët e Topit të Artë – Dembele e fitoi me një distancë të konsiderueshme ndaj Yamalit

Ousmane Dembele u konfirmua si fituesi i Topit të Artë 2025 në fillim të kësaj jave dhe shifrat përfundimtare të votimit zbuluan se ai përfundoi me mbi 300 pikë më shumë se superylli i Barcelonës, Lamine Yamal.

Fushata mbresëlënëse e francezit, e cila përfshiu një kampanjë historike me katër trofe të fituar, e cila e bëri atë vetëm fituesin e dytë të këtij çmimi prestigjioz në historinë e Paris Saint-Germain.

Shifrat përfundimtare të votimit, të publikuara të premten, katër ditë pas ceremonisë, konfirmuan se Dembélé përfundoi i pari me 1,380 pikë, përpara Yamal me 1,059 pikë, të vetmit dy lojtarë që kaluan kufirin e 1,000 pikëve.

Vitinha (703), Mohamed Salah (657) dhe Raphinha (620) kompletojnë pesëshen e parë.

Dhjetëshja më e mirë përfshiu gjithashtu Achraf Hakimi (484), Kylian Mbappe (378), Cole Palmer (211), Gianluigi Donnarumma (172) dhe Nuno Mendes (171).

Ylli i Liverpool, Salah, u vlerësua sërish pas një sezoni tjetër të fortë, ndërsa Palmer zuri në mënyrë të papritur vendin e tetë, pas paraqitjeve të shkëlqyera me Chelsean.

Top 10 përfshiu gjithsej pesë lojtarë të Paris Saint-Germain, duke theksuar sezonin e jashtëzakonshëm të parisienëve.

Triumfi i Dembele vulos një fushatë në të cilën PSG fitoi më në fund trofeun e parë të Ligës së Kampionëve.

Francezi i rilindur shënoi 35 gola dhe dha 14 asistime në të gjitha kompeticionet, teksa skuadra e Luis Enrique rrëmbeu katër trofe.

Për Yamal, përfundimi në vend të dytë në moshën vetëm 18-vjeçare nënvizon statusin e tij në rritje si e ardhmja e Barcelonës dhe Spanjës, ndërsa ai në mënyrë të jashtëzakonshme ka ende tre shanse të tjera për të thyer rekordin e Ronaldo Nazarios si fituesi më i ri ndonjëherë./

 

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli e godet Gazën me 170 sulme ajrore në ditë

Izraeli e godet Gazën me 170 sulme ajrore në ditë

Evropa me “mur dronësh”, përforcohet kufiri me Rusinë pas provokimeve të vazhdueshme nga Moska

Evropa me “mur dronësh”, përforcohet kufiri me Rusinë pas provokimeve të vazhdueshme nga Moska

Merz: Gjermania “nuk po jeton më në paqe”

Merz: Gjermania “nuk po jeton më në paqe”

Kryeministri irlandez: Ajo që po ndodh në Gaza nuk mund të justifikohet ose mbrohet

Kryeministri irlandez: Ajo që po ndodh në Gaza nuk mund të justifikohet ose mbrohet

Presidenti turk dhe kryeministri britanik diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Presidenti turk dhe kryeministri britanik diskutojnë lidhjet dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale

Mision i suksesshëm shpëtimi në Vodno, dy persona gjenden dhe evakuohen në mënyrë të sigurt

Mision i suksesshëm shpëtimi në Vodno, dy persona gjenden dhe evakuohen në mënyrë të sigurt