Daily Mail blen the Telegraph për 500 milionë funte
Daily Mail ka rënë dakord për një marrëveshje prej 500 milionë funtesh (568,850 euro) për të blerë Telegraph Media Group.
Daily Mail dhe General Trust (DMGT) ranë dakord të blinin gazetën Telegraph nga RedBird IMI pasi një përpjekje blerjeje nga firma e investimeve e mbështetur nga Abu Dhabi u bllokua nga qeveria e atëhershme konservatore.
DMGT dhe RedBird IMI kanë hyrë tani në një periudhë bisedimesh ekskluzive në të cilat do të finalizojnë marrëveshjen dhe do të përgatisin dorëzimet rregullatore, të cilat “presin të ndodhin shpejt”.
DMGT tha se kjo do t’u jepte “siguri dhe besim të shumëpritur” punonjësve të Telegraph pas procesit të zgjatur të marrjes në dorëzim.
Kryetari i DMGT, Lord Rothermere, tha: “E kam admiruar prej kohësh Daily Telegraph. Unë dhe familja ime kemi një dashuri të pafundme për gazetat dhe për gazetarët që i bëjnë ato.”
“The Daily Telegraph është gazeta më e madhe dhe me cilësinë më të mirë në Britani dhe unë jam rritur duke e respektuar atë. Ka një histori të jashtëzakonshme dhe ka luajtur një rol jetësor në formësimin e debatit kombëtar të Britanisë gjatë shumë dekadave.”
Bëhet e ditur se blerja do ta bëjë Telegraph pjesë të grupit të organizatave mediatike të DMGT-së, ku përfshihen edhe Metro, The I Paper dhe New Scientist.
Grupi mediatik thotë se do të “investojë ndjeshëm” në Telegraph, duke përshpejtuar zgjerimin e saj ndërkombëtar me një fokus të veçantë në SHBA.
Aty thuhet se gazeta Telegraph do të mbetet e pavarur nga ana editoriale nga titujt e tjerë të DMGT. /Telegrafi/