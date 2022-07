Dafina e VMRO-së, shqyen propozimin francez

Deputetja e VMRO-DPMNE-së, Dafina Stojanovska, ka shqyer propozimin francez në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, raporton SHENJA.

“Asnjë dokument që ju mund ta firmosni, votoni ose impononi nuk do të ketë legjitimitet dhe vlerë pa e marrë vulën më të rëndësishme, atë të popullit maqedonas. Unë mund të ju them se ne nuk do të diskutojmë për këtë dokument të rrejshëm. Unë do ta shqyej këtu para jush dhe shpresoj që ky tingull i shkyerjes së kësaj copëze letër të ju kërkojë veshët që i keni e shpirtrat që nuk i keni deri sa të jeni gjallë”, tha Dafina Stojanovska. /SHENJA/