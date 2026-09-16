Daçiq reagon pas verdiktit në Hagë: Konfirmohen pretendimet e Serbisë për UÇK-në

Daçiq reagon pas verdiktit në Hagë: Konfirmohen pretendimet e Serbisë për UÇK-në

Zëvendëskryeministri dhe ministri në detyrë i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiq, ka reaguar pas aktgjykimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi.
Daçiq e ka cilësuar vendimin si konfirmim të pretendimeve të Serbisë për UÇK-në, duke pretenduar se aktgjykimi dëshmon se kjo organizatë ishte “organizatë kriminale dhe terroriste”.

Sipas tij, udhëheqësit e lartë politikë dhe ushtarakë të UÇK-së kanë qenë përgjegjës për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë.

Megjithatë, Dhomat e Specializuara i kanë gjykuar katër ish-krerët mbi bazën e përgjegjësisë së tyre penale individuale. Ata u shpallën fajtorë për krime lufte, ndërsa u liruan nga akuzat për krime kundër njerëzimit.

Daçiq ka kritikuar pikërisht rrëzimin e akuzave për krime kundër njerëzimit, duke e cilësuar atë si “manovër politike”. Ai ka pretenduar se ky vendim minimizon vuajtjet e viktimave serbe.

Sipas tij, as dënimet e shqiptuara nuk janë të mjaftueshme për familjet e viktimave.

Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18 vjet, ndërsa Rexhep Selimi me 13 vjet burgim.

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