Cveta Ristoska dha dorëheqje nga Komisioni për Antikorrupsion
Anëtarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Cveta Ristovska, sot i paraqiti dorëheqjen Kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi.
Siç thotë ajo, ky vendim erdhi pas disa javësh dyshimesh të shprehura në publik në lidhje me punën e saj.
“Pas disa javësh polemikash publike dhe dyshimesh të shprehura në lidhje me punën time në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, kam marrë vendimin të paraqes një dorëheqje të parevokueshme nga pozicioni i anëtares së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit”, shkroi Ristovska në një dorëheqje me shkrim të paraqitur Kryetarit të Kuvendit.
Më parë, KSHPK hapi dy raste kundër aktivistes antikorrupsion, e cila, sipas opozitës, po pengon përpunimin e raporteve kundër qeverisë. Rasti i parë ka të bëjë me faktin se një kompani në pronësi të njërit prej djemve të Ristovskës mori para në një fushatë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 nga kandidatët presidencialë Stevo Pendarovski nga LSDM dhe Gordana Siljanovska Dafkova nga OBRM-PDUKM.
E njëjta kompani mori para edhe për zgjedhjet lokale të vitit 2021 nga LSDM, ndërsa Ristovska në atë kohë ishte ndihmëse auditore shtetërore.