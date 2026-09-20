Cunha i siguron Manchester Unitedit barazimin në fund ndaj Fulhamit
Manchester United shmangu humbjen në minutat përmbyllëse, duke barazuar 1-1 me Fulhamin në ndeshjen e javës së pestë të Premierligës. Skuadra e drejtuar nga Michael Carrick arriti të merrte vetëm një pikë.
Gjatë pjesës së parë, të dyja ekipet krijuan mundësi të mira shënimi. Bruno Fernandes goditi shtyllën në minutën e 25-të, ndërsa gjashtë minuta më vonë edhe Matheus Cunha humbi një rast të artë, pasi përpjekja e tij u ndal gjithashtu nga shtylla.
Fulhami e zhbllokoi rezultatin në minutën e 63-të. Lisandro Martinez devijoi pa fat topin në portën e Manchester Unitedit, duke u dhënë londinezëve avantazhin 1-0.
Pas golit të pësuar, United shtoi përpjekjet dhe krijoi disa mundësi, por Bernd Leno u tregua në formë të mirë.
Barazimi mbërriti në minutën e 89-të. Patrick Dorgu gjeti Matheus Cunhan, goditja e të cilit nga distanca u devijua përpara se topi të përfundonte në rrjetë për rezultatin 1-1.
Në minutat e mbetura, Manchester United provoi të realizonte edhe golin e fitores, por nuk ia doli ta kthente plotësisht rezultatin. Për rrjedhojë, të dyja skuadrat morën nga një pikë.
Pas pesë javëve të para, Manchester United renditet në pozitën e 12-të me pesë pikë, kurse Fulhami zë vendin e 19-të me vetëm dy pikë. Fillimi i sezonit mbetet nën pritshmëritë për “Djajtë e Kuq”, ndërsa kjo pikë ndaj Fulhamit nuk u mundëson një ngjitje të konsiderueshme në tabelë.