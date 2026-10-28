Çuçul: Në 285 raste janë iniciuar procedura kundërvajtëse ndaj këshilltarëve dhe kryetarëve të komunave
Kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Adem Çuçul, në emisionin “IMPAKT” në TV SHENJA, ka bërë të ditur se gjatë vitit 2026 janë iniciuar 285 procedura kundërvajtëse ndaj këshilltarëve komunalë dhe kryetarëve të komunave që nuk e kanë paraqitur gjendjen e tyre pasurore brenda afatit ligjor. Ai foli edhe për denoncimet për parregullsi në sektorë të ndryshëm të jetës publike.
“Sa i përket gjendjes së pronësisë, pjesa më e madhe e lëndëve në vitin 2026 kanë të bëjnë me këshilltarët komunalë dhe kryetarët e komunave, të cilët nuk e kanë paraqitur statusin financiar në afatin e përcaktuar ligjor dhe në 285 raste kemi iniciuar procedura kundërvajtëse.
Paralelisht me sanksionin kundërvajtës, ne kërkojmë prej këtyre personave që ta kryejnë obligimin ligjor.
Po ashtu, në pjesën e parandalimit të korrupsionit, ne kemi denoncime nga të gjitha fushat, përfshirë shëndetësinë, arsimin, ndërtimtarinë dhe të gjitha sferat e jetës shoqërore, ku qytetarët raportojnë anomali në sektorin publik dhe veprime joligjore të organeve shtetërore”, deklaroi Çuçul.