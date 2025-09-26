Cristiano Ronaldo nuk e falë Juventusin, çështja e pagave të papaguara shkon drejt fundit
Saga mes Cristiano Ronaldos dhe Juventusit për pagat e papaguara ende nuk ka marrë fund.
Sipas TuttoMercatoWeb, vendimi përfundimtar do të merret më 12 janar 2026, përmes një procesi arbitrazhi.
Çështja lidhet me pagat e shtyra nga sezoni i fundit i portugezit në Torino, marrëveshje që u aplikuan gjatë pandemisë së COVID-19. Paneli i arbitrazhit do të përcaktojë nëse Ronaldo ka të drejtë të përfitojë shumën që pretendon se i detyrohet nga Juventusi.