Cristiano Ronaldo është futur në një rrugë pa dalje

Kur ka mbetur më pak se një muaj deri në mbylljen e afatit kalimtar, shanset e Cristiano Ronaldos për t’u larguar nga Manchester United vazhdojnë të zvogëlohen.

Ai ua ka bërë të qartë se dëshiron të largohet drejt një skuadër të re, pasi Djajtë e Kuq nuk arritën të kualifikoheshin në Ligën e Kampionëve, por deri më tani, anglezët kanë refuzuar çdo ofertë të bërë për yllin portugez.

Pra, ku qëndrojnë gjërat në këtë moment? Ronaldo nuk udhëtoi me shokët e tij të skuadrës për stërvitje parasezonale në Tajlandë dhe Australi. Kur u kthyen në Manchester, Ronaldo dhe agjenti i tij Jorge Mendes u takuan me drejtuesit për të diskutuar të ardhmen e tij.

As Ferguson nuk arriti ta bindë atë

Cristiano u shfaq në Carrington, objektet sportive të Man United, me agjentin e tij Mendes më 26 korrik. Sir Alex Ferguson po e priste aty me shpresën për ta bindur atë të rishqyrtojë pozicionin e tij dhe të mbetet me klubin.

Në vend të kësaj, Ronaldo ripohoi synimin e tij për t’u larguar nga Djajtë e Kuq.

Prej aty, ai filloi të stërvitet me ekipin U23 dhe nuk shkoi në Oslo për ndeshjen kundër Atletico Madridit, por luajti kundër Rayo Vallecano në “Old Trafford”.

Megjithatë, ai luajti vetëm pjesën e parë dhe u largua nga stadiumi para përfundimit të ndeshjes, diçka që menaxheri Erik ten Hag nuk e vlerësoi.

“Është e papranueshme”

Holandezi goditi Ronaldon, së bashku me planet e tjera, që u larguan herët nga ndeshja.

“Unë sigurisht nuk e fal këtë. Kjo është e papranueshme. Për të gjithë. Ne jemi një ekip dhe ju duhet të qëndroni deri në fund”, ka thënë Ten Hag.

Sipas mediave Ten Hag tashmë e ka përjashtuar Ronaldon për një vend titullari në ndeshjen hapëse të së dielës kundër Brighton.

Jadon Sancho, Anthony Martial ose Marcus Rashford mund të zënë vendin e tij, megjithëse francezi mund të mos rikuperohet në kohë pas një goditjeje të marr kundër Atletico Madridit.

Afati kalimtar do të qëndrojë i hapur deri më 1 shtator, por a do të largohet Cristiano me sezonin që nis këtë javë?

A do të pranojë të qëndrojë në stol? A do të heqë dorë nga dëshira e tij për t’u larguar nga United, edhe pse ata nuk mund t’i japin futboll në Ligën e Kampionëve?

Me gjithë këta skenarë ende të pavendosur, të gjithë sytë do të jenë tek mënyra se si do të luhet kjo telenovelë në javët e ardhshme. /Telegrafi/