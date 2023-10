CPU-të e reja të gjeneratës së 14-të të Intel mbërrijnë më 17 tetor

Intel do t’i lansojë procesorët e saj të desktopit të gjeneratës së 14-të këtë javë, duke premtuar frekuenca të rritjes prej 6GHz jashtë kutisë për procesorin e saj kryesor Core i9-14900K.

I njohur si Raptor Lake Refresh, Intel do i mbajë të njëjta çmimet për procesorët e tij Core i9, i7 dhe i5 të gjeneratës së 14-të këtë vit, duke iu përmbajtur të njëjtit çmim të shitjes me pakicë si gjenerata e 13-të kur këto çipa të rinj të lansohen më 17 tetor.

Përmirësimi 6 GHz në Core i9-14900K të ri e bën atë “procesorin më të shpejtë të desktopit në volum”, sipas Intel, duke iu referuar edicionit të tij special 13900KS që për herë të parë theu barrierën 6GHz vitin e kaluar, por nuk u dërgua në vëllim, shkruan The Verge, përcjell Telegrafi.

Procesori më interesant i gjeneratës së 14-të në këtë rifreskim mund të jetë Core i7-14700K, megjithatë, falë një rritjeje të konsiderueshme në bërthamat e tij të efikasitetit.

Këtë vit, Intel po rrit numrin e bërthamave në procesorin e tij Core i7, duke lëvizur nga tetë bërthama me efikasitet dhe tetë me performancë në 12 bërthama me efikasitet dhe tetë bërthama të performancës. Kjo e çon numrin në 20 bërthama në total për Core i7-14700K, afër 24 të tilla që gjenden në Core i9-14900K.

Orët bazë në bërthamën P janë 3.4 GHz dhe 2.5 GHz në bërthamën E për 14700K, e njëjta gjë që pamë në 13700K të vitit të kaluar. Këto bërthama të shtuara të efikasitetit duhet të ndihmojnë me detyrat e kreatorit dhe madje edhe performancën e lojërave për titujt që përfitojnë nga “multithreading”.

Core i9-14900K do të kushtojë 589 dollarë, Core i7-1700K 409 dollarë dhe Core i5-14600K do ketë një çmim prej 319 dollarëve. Të tre procesorët do të jenë të disponueshëm nga ndërtuesit e sistemit dhe shitësit me pakicë më 17 tetor. /Telegrafi/

