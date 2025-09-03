Covid-19, Pfizer i përgjigjet Trump: Të dhënat e vaksinës janë transparente, janë shfaqur në 600 studime
Kompania shumëkombëshe farmaceutike Pfizer po mbron transparencën e të dhënave të vaksinës së saj kundër COVID-19 në përgjigje të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili ditët e fundit u bëri thirrje kompanive farmaceutike të “shpjegojnë suksesin” e vaksinave kundër COVID-19 .
Në një deklaratë në faqen e saj të internetit, Pfizer mbrojti provat që mbështesin vaksinën: “Ne e mirëpresim thirrjen e Presidentit Trump për transparencë dhe mbetemi thellësisht të përkushtuar ndaj këtij parimi. Deri më sot, të dhënat mbi vaksinën e Pfizer për COVID-19 janë shfaqur në mbi 600 botime të rishikuara nga kolegët.”
Fjala e Drejtorit Ekzekutiv të Pfizer – “Suksesi i Operacionit ëarp Speed (OëS) dhe zhvillimi i vaksinave mRNA në SHBA”, tha Albert Bourla, Kryetar dhe Drejtor Ekzekutiv i Pfizer, “përfaqëson një arritje të madhe të shëndetit publik.
“Nën udhëheqjen e Presidentit Trump, inovacioni amerikan ka udhëhequr botën, duke ndihmuar në parandalimin e kolapsit ekonomik dhe duke shpëtuar më shumë se 14 milionë jetë në të gjithë botën. Operacioni ëarp Speed ka rikthyer besimin e konsumatorit, ka kursyer mbi 1 trilion dollarë në kostot e kujdesit shëndetësor përmes uljes së sëmundjeve të rënda dhe shmangies së shtrimeve në spital, si dhe ka rritur me shpejtësi prodhimin vendas.
Ky lidership amerikan ka krijuar gjithashtu një platformë të re që mund të nxisë inovacion të rëndësishëm në kërkimin e kancerit. Një arritje e tillë zakonisht do të meritonte Çmimin Nobel për Paqen, duke pasur parasysh ndikimin e tij të rëndësishëm.”
Bourla thotë se “mirëpret thirrjen e Presidentit Trump për transparencë” dhe, thekson ai, “ne mbetemi thellësisht të përkushtuar ndaj këtij parimi”. Ai vazhdon: “Të dhëna të hollësishme u janë paraqitur autoriteteve rregullatore në 130 vende dhe, pas shqyrtimit dhe analizës së kujdesshme, të gjitha e kanë miratuar vaksinën. Shumë vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Danimarkën, Izraelin dhe Turqinë, kanë vazhduar të gjenerojnë prova konkrete përmes programeve të tyre të vaksinimit, duke vërtetuar më tej sigurinë dhe efektivitetin e vaksinës në jetën e përditshme”, shpjegon Bourla.
Studime të reja deri në fund të muajit – Në përgjigje të kërkesës së Presidentit Trump, Pfizer më pas siguroi një link për faqen e saj të internetit, duke njoftuar se “ne do të publikojmë informacione dhe studime shtesë deri në fund të muajit”. Për më tepër, Bourla paralajmëroi, “ne do të ndajmë të dhëna të reja në lidhje me llojin tonë më të fundit të vaksinës, të miratuar nga FDA pas një shqyrtimi të kujdesshëm” dhe “ne pajtohemi me Presidentin Trump për rolin që luajnë të dhënat dhe transparenca në ndihmën për informimin e pacientëve dhe ofruesve të kujdesit shëndetësor në lidhje me vendimet e tyre për vaksinim”.
“Ne garantojmë integritetin e të dhënave tona dhe mbetemi të përkushtuar për të ndarë hapur informacionin nga provat tona klinike në vazhdim”, përfundon drejtori ekzekutiv i Pfizer.